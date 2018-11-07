Вопрос "евроблях" может решиться только в Раде: должен работать закон, - Омелян

"Это должно быть сделано на площадке парламента, потому что должен работать закон. Мы понимаем: сейчас дискутируется несколько вариантов решения проблемы номеров с европейской регистрацией, однако решать ее придется на законодательном уровне. С нетерпением ждем голосования парламентариев и, соответственно, все министерства и ведомства готовы действовать в русле принятых решений", - сказал он журналистам после заседания Кабинета министров в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В.Омелян указал, что данный вопрос в меньшей степени касается Министерства инфраструктуры.

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"Как вам известно, в концепции нашего министерства есть призыв к украинцам пересаживаться на электрокары. Полагаем, что этот вид транспорта значительно дешевле в эксплуатации, как минимум, в разы и точно намного более экологичный, чем старые бывшие в употреблении дизели или завозимые в Украину бензиновые автомобили", - добавил он.