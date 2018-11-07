Цех маслоперерабатывающего завода, горевший вчера под Одессой, хотели закрыть из-за нарушений

Государственная экологическая инспекция ранее фиксировала серьезные нарушения законодательства на маслоперерабатывающем заводе под Одессой, где 6 ноября произошел пожар. Об этом во время заседания Кабмина сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В сентябре Государственная экологическая инспекция проверяла это предприятие. Были установлены и зафиксированы актом серьезные нарушения, после чего был подан иск в суд о прекращении деятельности именно того цеха, с которого вчера начался пожар", – рассказал министр.

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По его словам, на заводе зафиксировали нарушения действующего законодательства, в том числе, отсутствие ряда разрешительных документов.

"Та система, которая у нас работает из-за остановки в судах, очевидно, не сработала, и вчера мы получили аварию, которая могла закончиться гораздо трагичнее", – добавил Семерак.

Он отметил, что экоинспекция прибыла на предприятие "Дельта Вилмар" в два часа ночи и сделала замеры загрязнения воды, воздуха и почвы. По оперативной информации, загрязнения воды нет, но некоторые показатели относительно воздуха превышают предельно допустимые нормы в два с половиной раза. Результатов проверки грунта пока нет.

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Напомним поздно вечером 6 ноября на предприятии "Дельта Вилмар" возле города Южный Одесской области произошел масштабный пожар. По состоянию на 7 утра сегодняшнего дня пожар был ликвидирован на общей площади 1500 кв метров.