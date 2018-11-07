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07.11.18 15:54

Жителям ОРДЛО следует бойкотировать "выборы", которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству, - посольство США

Посольство США в Украине посоветовало жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей бойкотировать незаконные выборы, которые будут проводиться террористами 11 ноября.

Жителям ОРДЛО следует бойкотировать "выборы", которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству, - посольство США

Об этом говорится в заявлении на Фейсбук-странице посольства СШа в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"В то время как Украина делает позитивные шаги по укреплению мира, Россия раздувает конфликт, организуя бутафорские "выборы". Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти "выборы", которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству", - говорится в заявлении.

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Жителям ОРДЛО следует бойкотировать выборы, которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству, - посольство США 01

Как сообщалось, пророссийские террористы на Донбассе назначили на 11 ноября так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

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