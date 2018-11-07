Россия прикрывает агрессию в Азовском море "борьбой с пиратством", - МИД

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед".

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"Мы видим уже сейчас в Азовском море, где продолжается постоянное злоупотребление по остановке кораблей, по блокированию украинских портов, и все это происходит с использованием Международной морской конвенции, которой предусмотрены так же, как международным обычным правом, определенные случаи, когда страны могут использовать военные средства для проверки грузов на предмет, например, борьбы с пиратством. И именно этой борьбой с пиратством сейчас прикрывается Россия, блокируя Керченский пролив и блокируя возможность кораблям свободного доступа к украинским портам", - отметила она.

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В то же время Зеркаль подчеркнула, что постепенно настоящие намерения и действия России становятся понятными для международных партнеров, напомнив, что и США, и Еврокомиссия уже сделали заявления об осуждении российской агрессии в Азовском море.

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Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.