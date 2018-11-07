Омелян о продвижении проекта Hyperloop в Украине: "Мы соблюдаем график"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Радио НВ.
До конца года ожидаем научное обоснование от НАНУ, понемногу уже ищем инвесторов, понимаем, где эта площадка может быть. Есть интересные вещи. Как только будем готовы выйти публично – сразу же об этом скажем", – сказал он.
Ранее сообщалось, что Ассоциация технического мониторинга (TÜV SÜD) из Мюнхена проведет сертификацию украинского проекта Hyperloop.
Hyperloop - проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах. американским венчурным капиталистом Илоном Маском. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT. Скорость капсулы Hyperloop может превышать 600 километров в час.