Наемники захоронили на Донбассе радиационные отходы из России, - "Информационное сопротивление"

Экологическая ситуация на временно оккупированной части Донецкой области в ближайшее время может стать абсолютно неконтролируемой. Об этом в Facebook пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Группой ИС получена информация об остановке оккупационной администрацией сухой консервации шахты "2-бис", которая входила в состав Никитовского ртутного комбината" (закрыт в 1995 году, расположен в городе Горловка Донецкой области)", – пишет Тымчук.

По его словам, в октябре "власть ДНР" уволила всех работников, которые обслуживали и эксплуатировали насосные установки, а по состоянию на начало ноября 2018 года была остановлена откачка воды из горных выработок шахты "2-бис" и "Новая".

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В свою очередь, эксперты заявили, что затопление ртутной шахты может привести к проседанию грунта под руслом канала "Северский Донец - Донбасс" и разрушения водовода.

"В течение 2016 года боевики массово вырезали металл на обогатительной фабрике и других объектах этого предприятия. В апреле 2017 года жители Горловки, которые проживают в поселке Бессарабка, стали свидетелями пребывания на территории комбината "военных в химической защите с характерными знаками радиационной опасности". К территории заброшенного "Никитовского ртутного комбината" со стороны поселка Ртутный подъехали несколько Камазов с номерами: ДК 42-03, ДК 41-10, ДК 43-08, после чего два десятка российских военнослужащих в форме химической защиты с указанными знаками радиационной опасности разгрузили бочки и перевезли их на территорию заброшенного ртутного комбината", – добавил Тымчук.

По данным группы ИС, таким образом военнослужащие ВС РФ производили складирование и захоронение радиационных отходов, вывезенных с территории России.

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Отдельно эксперты отметили, что затопление выработок шахты "2-бис" и "Новая" грозит серьезными проблемами всему региону: кроме вопроса захоронения радиационных отходов из РФ, говорится и о дальнейшее резкое повышение содержании ртути в земле и воде.

Напомним, ранее представители ООН заявили, что Донбасс из-за военных действий находится на грани экологической катастрофы. По оценке экспертов Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в результате конфликта на Донбассе разрушены экосистемы на территории по меньшей мере в 530 тысяч га, в том числе в 18 природных заповедниках общей площадью в 80 тысяч га. Кроме того, пострадало 150 тысяч га лесов.