Продавца столичной "Петровки" оштрафовали на 37 тыс. грн за незаконную реализацию книг из РФ

Об этом сообщает пресс-служба "Госкомтелерадио", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли!", - Янина Соколова читает стихи возле поезда "Киев-Москва" в рамках проекта "Шевченко на кожен день". ВИДЕО

"Административно-хозяйственные санкции применены к субъекту хозяйствования ФЛП Сахацкий А. А. Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения действующего законодательства сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн", - указывается в сообщении.

В комитете также напомнили, что 1 января 2017 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", согласно которому с территории России, а также с временно оккупированных территорий издательская продукция может ввозиться только при наличии специального разрешения.