Продавца столичной "Петровки" оштрафовали на 37 тыс. грн за незаконную реализацию книг из РФ

Об этом сообщает пресс-служба "Госкомтелерадио", передает Цензор.НЕТ.
"Административно-хозяйственные санкции применены к субъекту хозяйствования ФЛП Сахацкий А. А. Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения действующего законодательства сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн", - указывается в сообщении.
В комитете также напомнили, что 1 января 2017 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", согласно которому с территории России, а также с временно оккупированных территорий издательская продукция может ввозиться только при наличии специального разрешения.