Кабмин направил 1,5 млрд грн на погашение задолженности по зарплатам врачам

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", эти средства планируется использовать на погашение задолженности по выплате зарплат врачам.

Кроме этого, среди приоритетных направлений использования субвенции - дополнительное финансирование лечения пациентов с болезнями почек, нуждающихся в гемодиализе и финансирование закупки инсулина.

"Теперь местные советы должны принять изменения в свои бюджеты, чтобы средства по механизму субвенции получили все медицинские учреждения", - сообщают в правительстве.

Кроме этого, во время заседания правительства Кабмин направил 0,5 миллиарда гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам.

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