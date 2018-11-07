В Киеве внедрят Автоматическую систему фиксирования дорожных нарушений, Львов и Одесса на очереди

В Киеве построят систему фото- и видео-фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Инициатором проекта выступило ТОВ "Безпечні Дороги України" во главе с директором Денисом Олексюком. Внедрением автоматической системы фиксации нарушений (АСФН) уже заинтересовались другие города Украины.

Устройства АСФН автоматически фиксируют превышение скорости на столичных дорогах и отправляют данные через защищенный канал связи в городской дата-центр МВД/Национальной полиции, где они проходят первичную обработку – на предмет ошибки и качества фотографий.

Сотрудники Национальной полиции проводят валидацию полученной информации о факте нарушения ПДД, устанавливают личность водителя и накладывают соответствующие штрафные санкции.

Строительство АСФН в Киеве будет проходить на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Стоимость реализации проекта в Киеве ориентировочно составит $23,7 млн.

Привлеченные средства от частного инвестора покроют расходы на установку камер и аппаратно-программного комплекса. В частности, в Киеве планируют установить 350 стационарных и 50 мобильных комплексов.

"В реализации проекта из городского бюджета не будет потрачено ни копейки, ведь частный бизнес создаст систему за счет собственных или привлеченных им средств. Возмещение внесенных частным партнером инвестиций будет осуществляться за счет поступлений от штрафов за нарушения, будут фиксироваться созданной им системой, только после того как она заработает", - сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Киев стал первым городом Украины, где рассматривают возможность реализации проекта по созданию системы фиксации дорожных нарушений на условиях ГЧП. Реализацией проекта также заинтересовались Львов и Одесса. Местные власти уже рассматривают предложения частного бизнеса.