Взрывы на военных складах под Ичней - результат диверсии, - военный прокурор центрального региона Украины Рябенко

Взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии. Об этом на брифинге заявил военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Кто-то проник на склад и заложил взрывчатку. В настоящее время проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как было заложено взрывное устройство и кем", – сказал он.

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Рябенко также рассказал, что сейчас продолжается комплексная судебная экспертиза. Ее проводит Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

"Там поставлены вопросы, касающиеся и военной, и технической, и баллистической составляющих. Это очень важная экспертиза. По результатам этой экспертизы будет приниматься процессуальное решение", – заявил Рябенко.

Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области были введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

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