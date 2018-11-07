Это грубое и беззаконное насилие над совестью, - РПЦ о словах Порошенко о том, что российской церкви в Украине "нечего делать"

Как передает Цензор.НЕТ, заявление пресс-службы РПЦ цитирует Газета ру.





"Украинская православная церковь (Московский патриархат) не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля",

Кроме того, создание единой украинской церкви в РПЦ назвали "грубым и беззаконным насилием над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви и Вооруженным силам Российской Федерации нечего делать в Украине. По его словам, РПЦ является элементом российской политической системы.

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Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.







