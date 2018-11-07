Один воин ранен с начала суток 7 ноября. Враг применил минометы калибром 82 мм под Павлополем, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Противник, в основном, вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи Павлополя оккупанты применили минометы калибра 82 миллиметра, вооружения БМП и зенитную установку ЗУ-23-2.

Кроме того, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Вильный, Зайцево, Пески, Красногоровка и Гнутово.

Подразделения обороняющихся в ходе выполнения задач, применяют имеющиеся силы и средства для стабилизации ситуации, однако готовы и к более активным мерам.

В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".

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