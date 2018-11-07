Россия разместила на оккупированной территории и рядом с границами Украины 29 батальонных тактических групп, - Минобороны

Российские войска на постоянной основе присутствуют на оккупированной территории и вокруг украинской границы. Об этом сообщил замминистра обороны по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он рассказал, что "если в 2014 году Российская Федерация применяла сводные военные подразделения на ротационной основе для ведения боевых действий на территории Украины, то сейчас мы уже констатируем наличие постоянного военного присутствия на временно оккупированной территории и вокруг наших границ".

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"И на сегодняшний день это 29 батальонных тактических групп, которые расположены в определенном оперативном построении с высокой степенью укомплектованности и обучаемости, и могут быть применены в короткий период времени для выполнения военных задач", – заявил Петренко.

Заместитель министра обороны сказал, что объектом влияния российских сил являются украинские силы обороны, гражданское население и критические объекты инфраструктуры.

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"Крым постепенно превращается не только в крупную военную базу Российской Федерации, но и превращается в центр влияния Российской Федерации далеко за пределами Черного моря", - добавил он.

"Ухудшение ситуации, которое происходит в Азове и применение там конкретных военно-морских возможностей Российской Федерации свидетельствует о том, что применение других рычагов – политических, экономических и информационных, всегда будет поддерживаться абсолютно конкретными военными силами и средствами для давления на Украину", – заявил Петренко.





