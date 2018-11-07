Суд отменил сообщение о подозрении координатору С14 Мазуру в разгроме поселения ромов на Лысой горе

Суд отменил сообщение о подозрении координатору праворадикальной организации С14 Сергею Мазуру в погроме поселения ромов на Лысой горе в Киеве. Об этом говорится в определении суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

Таким образом суд удовлетворил ходатайство адвоката подсудимого.

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Решение было принято еще 30 октября, но известно о нем стало только сейчас.

В прокуратуре Киева сообщили, что подали апелляцию на это решение суда. Рассмотрение апелляции запланировано на 11 ноября.

В то же время пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец пояснила, что решение суда касалось не сути подозрения, а процедуры его вручения. Суд решил, что во время осуществления сообщения о подозрении имели место нарушения.

"Сейчас в апелляционном суде будем настаивать, что подозрение было вручено с соблюдением действующего законодательства", - сказала пресс-секретарь прокуратуры.

Адвокат Мазура говорит, что при необходимости будет оспаривать и новое подозрение.

Напомним, активисты С14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Киеве и сожгли их палатки. Позже в сети обнародовали видео погрома лагеря ромов: "Милиция, бл#дь?!". В итоге, полиция начала уголовное производство по факту публикации видеоролика с нападением на лагерь ромов в Киеве. Глава МВД Арсен Аваков комментируя данный инцидент заявил: "Нападать на женщин и детей, травить их слезоточивым газом, относиться к ним, как к животным - это средневековое варварство".