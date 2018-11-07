Порошенко обсудил с президентом Финляндии Ниинисте вопрос освобождения украинских заложников в РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент Ниинисте заверил, что Финляндия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, в том числе путем поддержки реформ в нашем государстве.
Порошенко поблагодарил за ощутимую помощь Финляндии в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии на Донбассе.
Стороны обсудили дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России. Президент Украины поблагодарил финском коллегу за его личную активную позицию в этом вопросе.