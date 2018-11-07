Евросоюз не признает незаконные выборы на оккупированной части Донбасса, - Косьянчич

Об этом сегодня заявила представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе, видеозапись которого размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
"Вы вспомните, что мы об этом уже говорили на прошлой неделе. Я напомню позицию ЕС, прежде всего, когда речь идет о территориальной целостности и суверенитете Украины", - подчеркнула она.
"Я четко сказала, что мы не признаем эти так называемые выборы", - подчеркнула она.
Как сообщалось, пророссийские террористы на Донбассе назначили на 11 ноября так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.