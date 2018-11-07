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07.11.18 19:39

Евросоюз не признает незаконные выборы на оккупированной части Донбасса, - Косьянчич

В Европейском Союзе вновь подчеркнули, что не признают незаконные выборы на оккупированном Донбассе, которые Российская Федерация намерена провести 11 ноября.

косьянчич

Об этом сегодня заявила представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе, видеозапись которого размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Вы вспомните, что мы об этом уже говорили на прошлой неделе. Я напомню позицию ЕС, прежде всего, когда речь идет о территориальной целостности и суверенитете Украины", - подчеркнула она.

"Я четко сказала, что мы не признаем эти так называемые выборы", - подчеркнула она.

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Как сообщалось, пророссийские террористы на Донбассе назначили на 11 ноября так называемые выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

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