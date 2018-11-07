Порошенко обсудил с главой Финляндской православной церкви архиепископом Львом вопрос автокефалии УПЦ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент поблагодарил архиепископа Льва за поддержку Православной церковью Финляндии автокефалии Украинской православной церкви. "Для нас важно знать, что Ваша церковь поддерживает нас в этом исторически важном процессе", - подчеркнул Порошенко.

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"Украинцы имеют право создать собственную церковь, как имели право финны 100 лет назад", - сказал предстоятель Финляндской православной церкви.

Собеседники обсудили практическую подготовку к получению Украинской православной церковью Томосу.

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Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.