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07.11.18 20:13

Пограничники не впустили на территорию Украины ректора Московской духовной академии РПЦ Ермакова. ДОКУМЕНТ

Ректору Московской духовной академии РПЦ Амвросию (Виталию Ермакову) не дали разрешения на въезд на территорию Украины

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте МДА.

В сообщении отмечается: "7 ноября ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия, прибывшего в Киев для участия в торжествах, посвященных дню памяти преподобного Нестора Летописца и Актового дня Киевской духовной академии (УПЦ МП), задержали на пропускном пункте аэропорта "Киев" (Жуляны), провели собеседование и отказали во въезде на территорию Украины.

В бумаге, переданной архиепископу Амвросию, была официально указана  причина: "не може пiдтвердити мету запланованного перебування на территории Украины". 

Пограничники не впустили на территорию Украины ректора Московской духовной академии РПЦ Ермакова 01

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