В Чернобыльской зоне построят первую ветровую электростанцию: Кабмин выделил землю

Правительство приняло решение выделить земельные участки на территории зоны отчуждения под строительство объектов ветровой энергетики. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Всего для этих целей выделили 7 гектар в Иванковском районе Киевской области, сказал глава ведомства Остап Семерак.

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"Правительство поддержало предложение Минприроды развивать в дальнейшем зону отчуждения как территорию изменений и инноваций... Для Минприроды важно, что объекты возобновляемой энергетики не требуют постоянного присутствия людей и абсолютно безопасны для окружающей среды", – сказал Остап Семерак.

Он напомнил, что в прошлом году правительство приняло ряд важных решений, которые упростили процедуру для ведения хозяйственной деятельности на этой территории.

"Зона отчуждения имеет высокий уровень инвестиционной привлекательности. Это подтверждают инвесторы из разных стран мира. Они готовы вкладывать сюда средства", – утверждает Семерак.

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В ведомстве также напомнили, что за два года поступило более 60 заявок от инвесторов на отвод земельного участка в зоне отчуждения для реализации проектов возобновляемой энергетики. Заявки подавали как отечественные компании, так и фирмы из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Японии и Беларуси.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 октября в Чернобыльской зоне запустили в эксплуатацию первую солнечную электростанцию. Это совместный проект украинской и немецкой компаний. Станция расположена напротив накрытого реактора.

16 октября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему".