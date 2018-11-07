Новогоднюю елку в столице зажгут 19 декабря, - Киевсовет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службаКиевсовета.

Официальное открытие елки назначено на 19:00. Уточняется, что возле ели установят экран, через который посетители смогут передавать поздравления.

Кроме того, на площади будет работать "Полярный Экспресс".

"На площади также впервые запустят поезд желаний "Полярный Экспресс", где каждый желающий сможет проехать и загадать желание", - сообщают власти.

Для самых маленьких посетителей будет функционировать зона развлечений в сквере Владимирского проезда.

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