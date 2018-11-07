Правительство Японии считает "выборы", запланированные на 11 ноября на оккупированной части Донбасса, незаконными, - посольство

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства Японии в Украине.

"Так называемые "выборы", которые запланированы на 11 ноября и объявлены "ДНР" и "ЛНР", не регулируются Минскими договоренностями, а также законодательством и нормами Украины. Правительство Японии считает эти выборы незаконными, и считает, что такие односторонние действия не следует осуществлять", - говорится в заявлении.

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Япония считает непремлимыми любые попытки изменить ситуацию силовыми методами, и призывает уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Полное выполнение Минских договоренностей всеми заинтересованными сторонами необходимо для улучшения ситуации, и выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться в соответствии с Минскими договоренностями, а также с законодательством Украины", - подчеркивается в заявлении.

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