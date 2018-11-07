Главные версии разрывов миномета "Молот" - двойное заряжание и нарушение порядка проведения стрельб, - военная прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко, об этом говорится в комментарии военного прокурора Центрального региона по расследованию взрывов минометов "Молот".

В сообщении отмечается: "Военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей военными должностными лицами 1285 Главного военного представительства Министерства обороны Украины во время исполнения государственного контракта, что привело к закупке за бюджетные средства некачественных минометов М 120-15 "Молот".

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Продолжается комплексная судебная экспертиза, в рамках которой проверяется техническое состояние указанных минометов, соответствие их тактико-техническим характеристикам, заявленные заводом-изготовителем и возможность их безопасного использования во время боевых действий.

Кроме этого, Государственной аудиторской службой проводится аудит по рациональному использованию бюджетных средств Министерством обороны Украины. Также досудебным расследованием отрабатываются субъекты хозяйствования, которые привлекались заводом-изготовителем к выполнению работ на предмет фиктивности и завышение их объемов или стоимости.

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Сейчас объективных данных о ненадлежащем качества минометов, которые обосновывались материалами дела, не получено.

В настоящее время одной из главных причин минометов "Молот" являются факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом.

Досудебное расследование по указанным фактам продолжается".

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