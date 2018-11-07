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07.11.18 22:04

Верховный суд Польши отменил экстрадицию в Россию украинца, строившего фортификационные сооружения на Донбассе

Верховный суд Польши отклонил решение судов низших инстанций, которые на международный запрос России хотели выдать украинца Ярослава К.

суд,антикоррупционный

Об этом сообщил Лукаш Стажевский — представитель пресс-службы спикера гражданских прав Польши, который опротестовал в Верховном суде Польши решения судов предыдущих инстанций, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В прошлом году Россия обратились в польские органы власти по поводу задержания украинца и его экстрадиции в Россию. Спикер гражданских прав Польши подал кассацию в Верховный суд страны на решение польских судов предыдущих инстанций. Накануне Верховный суд отклонил решение об экстрадиции и вернул дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции", — сообщил Стажевский.

По словам чиновника гражданина Украины Ярослава К. подозревают в России в избиении человека в 2005 году в Москве, в результате чего пострадавший скончался.

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"Россия ничего не делала с этой информацией вплоть до 2017 года. Однако, после того, как появилась информация о том, что Ярослав К. строил в 2015 году фортификационные сооружения на Донбассе с украинской стороны границы, в Москве сразу вспомнили, что у них есть такое уголовное дело", — констатировал представитель польского офиса омбудсмена.

Согласно информации офиса уполномоченного по гражданским правам РП, защита украинца хотел, чтобы суды первой инстанции приняли во внимание факт пребывания украинцев в зоне боевых действий в 2015 году, но суд отказался принимать это во внимание.

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Напоминаем, окружной суд одного из городов на юге Польши 17 января принял решение об экстрадиции Ярослава К. в РФ. После этого защита украинца подала апелляцию, однако апелляционный суд 1 февраля поддержал решение окружного суда об экстрадиции гражданина Украины в Россию. В дело вмешался польский омбудсмен.

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