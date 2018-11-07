Генпрокурор США Сешнс покидает свой пост

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.
Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен Мэтью Уитакер.
"Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", - написал Трамп в "Твиттере".
Он поблагодарил Сешнса за работу, добавив, что постоянная замена будет объявлена позже.
Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.