Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
07.11.18 22:24

Генпрокурор США Сешнс покидает свой пост

Президент США Дональд Трамп объявил об уходе генерального прокурора Джеффа Сешнса, которого в последние месяцы неоднократно критиковал за его работу.

сешнс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен Мэтью Уитакер.

"Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", - написал Трамп в "Твиттере".

Он поблагодарил Сешнса за работу, добавив, что постоянная замена будет объявлена позже.

Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Губернаторами Колорадо и Иллинойса в результате выборов стали американцы украинского происхождения. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100