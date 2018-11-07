Польские таможенники выявили 275 кг контрабандного янтаря в автомобиле украинца. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По словам пресс-секретаря Палаты налоговой администрации, янтарь обнаружили в частной машине на польской регистрации, за рулем которой был гражданин Украины.

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"Во время контроля сотрудники обнаружили конструкторские изменения в автомобиле, которые были использованы для контрабанды. В целом мы нашли 275 кг нешлифованного янтаря ", - добавила чиновница. Она отметила, что за законную перевозку в Польшу такого количества солнечного камня предусмотрен налог на добавленную стоимость в размере более 63 тыс. злотых (более 14 тыс. евро).

С начала 2018 года в польско-украинских пунктах пропуска в Подкарпатском воеводстве было изъято около 600 кг контрабандного янтаря. В прошлом году этот показатель составил 424 кг янтаря.

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