Депутат Барна требует лишить аккредитации журналиста Колтунова, которого он обматерил в Раде

Об этом говорится в обращении депутата к председателю Комитета парламента по вопросам свободы слова и информполитики Виктории Сюмар, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Детектора медиа".

Барная просит председателя комитета рекомендовать пресс-службе аппарата Совета прекратить аккредитацию журналиста Колтунова "для предотвращения в будущем посещения Верховной Рады Украины данным журналистом".

Депутат Барна считает, что журналист непрофессионально выполняет свои обязанности. "Считаю недопустимым аккредитацию при Верховной Раде подобных журналистов, целью которых является не профессиональное исполнение своих обязанностей, не объективное освещение работы Верховной Рады Украины как высшего законодательного органа государства, а только дискредитация грязным методами народных депутатов и украинского парламента в целом", - говорится в обращении Барны.

Первый заместитель председателя Комитета свободы слова Ольга Червакова в комментарии "Детектор медиа" сообщила, что она также получила обращение Барны о лишении журналиста "1 + 1" аккредитации. По ее словам, Комитет рассмотрит обращение в ближайшее время. В то же время она добавила, что видит, "в этом конфликт интересов, потому что не может депутат обращаться за наказанием журналиста, которого он обматерил".

Также смотрите: "Нах#й пішов, під#рас!Ти шо, нетрадиційної орієнтації?", - нардеп Барна - журналисту в кулуарах парламента. ВИДЕО

Напомним, 2 октября журналист "1 + 1" Игорь Колтунов сообщил, что депутат Олег Барна обругал его в кулуарах Верховной Рады. Колтунов обнародовал видео ругательства. Барная ответил нецензурно на вопрос журналиста о "кнопкодавства".