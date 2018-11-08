В соцсетях организовали провокацию против высокопоставленного сотрудника МВД Варченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сам Александр Варченко написал в Фейсбуке.
Варченко отметил: "7 ноября я и моя семья подверглась чудовищной информационной атаке. Прокомментирую ключевые моменты.
Я, Александр Варченко никогда не был знаком и не вёл никаких переписок ни в каких мессенджерах с Натальей Бурейко.
Не исключаю, что хакерами был создан аккаунт с использованием моих фотографий и с него велась эта провокационная переписка с Натальей Бурейко.
Думаю, что эта информационная атака связана с тем, что моя гражданская жена, Ольга Варченко занимает пост первого заместителя Главы Госбюро расследований и многим стала костью в горле. О провокациях и грязных медийных атаках она заявляла публично буквально недавно. Подозреваю, что это только начало.
Я готов дать исчерпывающие показания правоохранительным органам по факту этой провокации, о чем мною сделано соответствующее заявление.
Я люблю свою семью и не позволю никому использовать мое имя в целях подлых провокаций".
В свою очередь, народный депутат Украины Антон Геращенко в Фейсбуке написал: "Фейк обыкновенный...
Несколько часов назад по социальным сетям стала распространяться информация о том, что высокопоставленый сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко.
Присылает ей отрезанные куриные лапки, как подтверждение реальных угроз в её адрес, после отказа от его сексуальных домогательств и угрожает что Наталью ждёт судьба Кати Гандзюк.
Наталья Бурейко - реальный человек. Она студентка КПИ, приехала в Киев из города Чаплынки Херсонской области.
Подрабатывает в модельном агенстве.
Александр Варченко, 1977 года рождения, сотрудник Департамента защиты экономики Национальной полиции.
Женат на Ольге Варченко, Первом заместителе Главы Государственного Бюро расследований. Воспитывает 12-летнего сына.
Судя по всему и Александр Варченко и Наталья Бурейко и пользователи социальных сетей стали жертвами хорошо продуманной и циничной провокации.
Хакерами с использованием публичных фотографий Александра Варченко был зарегистриван аккаунт в социальной сети знакомств.
Затем была начата переписка с потенциальной жертвой - молодой симпатичной студенткой Натальей Бурейко.
Переписка началась с традиционных заигрываний, но затем режиссёры этой провокации стали угрожать Наталье от имени А. Варченко, делая акцент на том, что он как сотрудник силовых структур, может расправиться с девушкой с использованием своего служебного положения.
В итоге Наталья была доведена до отчаяния и сделала публичное заявление о том, что ей угрожает сотрудник Национальной полиции.
Цель провокации ясна:
1. Втоптать в грязь семью Варченко с учетом того, насколько важный пост занимает жена Александра - Ольга. Мол, муж первого зам главы ДБР - неадекват и сексуальный маньяк.
2. Возбудить очередную волну ненависти в обществе к Национальной полиции. Как вы такое допустили?! Кто у вас там в полиции работает и так далее.
Те, кто пользуются социальными сетями знакомств знают, что, как правило, там никто не регистрирует аккаунты на свои имена в целях конфиденциальности.
Никакой сложности не представляет взять фотографию любого, кто читает сейчас этот мой пост, зарегистрировать под вашим именем с вашим фото аккаунт в социальной сети знакомств и начать сначала флиртовать, а затем угрожать от Вашего имени.
Судя по всему так произошло и в данном конкретном случае.
Впереди в год выборов и борьбы за власть нас ждёт не мало таких информационных провокаций.
Поэтому, очень важно, чтобы пользователи социальных сетей развивали в себе критическое мышление и не верили всему что пишут там.
Далее, в рамках криминального производства, будет выяснено кто и с какой целью совершил это преступление и запугивал Наталью Бурейко".