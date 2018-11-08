В тюрьме умер один из самых известных серийных убийц, "пологовский маньяк" Ткач

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ТСН сообщили в Пенитенциарной службе Украины.

Там сообщили, что убийца умер от сердечной недостаточности.

Как известно, Ткач отбывал пожизненный срок в Житомирской колонии №8.

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Уроженец Кемеровской области Ткач убивал на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Ткач насиловал и убивал девушек и молодых женщин - его жертвам было 9-17 лет. В 2008 года он был приговорен к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств. Всего по неофициальным данным и по словам самого Ткача от совершил более 100 убийств, доказательства которых до сих пор собирает прокуратура.

Насильник вел дневник, в который записывал все жуткие подробности преступлений.

За решеткой "пологовский маньяк" нашел любовь и стал отцом. Девушка из России, моложе его на 38 лет, решила связать свою жизнь с убийцей и родила от него ребенка.

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Напомним, в Днепропетровской вынесли приговор четырем милиционерам и прокурору, которые выбили признание с невинного человека за убийства, совершенные "пологовским маньяком".

Убийцу 37 человек милиция не могла поймать 22 года. За это время за решетку попали девять невинных, двое из них умерли в тюрьме.

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