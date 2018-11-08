Хербст предлагает ввести против РФ проактивные санкции: Москва должна заранее знать, что в случае продолжения злодеяний ограничения усилятся

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст во время заседания Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны.

"Нужно больше санкций. Пока что санкции действовали вдогонку, они наказывали Россию за уже совершенные плохие действия. Нам же следует ввести проактивные санкции, которые заранее дадут Москве знать, что в случае продолжения злодеяний ограничения усилятся", - сказал Хербст.

По его убеждению, достичь "проактивности" санкций можно, к примеру, указав, что гибель украинских военных приведет к усилению ограничительных мер.

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"Или же в новых санкциях может утверждаться, что следующие захваченные 35 кв. км украинской территории приведут к усилению санкций. Таким образом Москва заранее будет знать, что ее действующее поведение приводит к усилению санкций", - подчеркнул бывший дипломат.

Он также предложил запретить некоторым российским лодкам заходить в Западные порты из-за препятствования Россией свободному мореходству в Азовском море.

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"США, Канаде и ЕС следует рассмотреть возможность введения законодательства, которое бы запретило российским лодкам из Ростова-на-Дону швартоваться в наших портах, пока продолжаются притеснения украинского мореходства", - подытожил Хербст.

Напомним, в октябре в результате вражеских обстрелов на Донбассе погибли 11 украинских военнослужащих.