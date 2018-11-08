Трое украинских воинов получили ранения в бою на Донбассе. За сутки - 19 обстрелов, враг применял 120- и 82-мм минометы, зенитки и БМП, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом, враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Два раза противник вел прицельный огонь из 82-мм минометов по позициям украинских войск в районах Павлополя и Луганского, а вблизи последнего - применил и 120-мм минометы.

Отмечается, что захватчики продолжают применять гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, вблизи Павлополя, оккупанты стреляли из вооружения БМП-1 и зенитной установки ЗУ-23-2.

Кроме того, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вильне, Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Маринка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

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"В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое оккупантов были уничтожены и еще трое - ранены.

"С начала суток враг совершил один обстрел наших позиций вблизи Крымского. Зафиксирован огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - сказано в сообщении.