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08.11.18 08:13

США введут дополнительные санкции против России "в полном соответствии с законом", - Госдеп

США введут против России дополнительные санкции в связи с применением химического оружия, однако Вашингтон должен "тщательно просчитать, каким будет эффект от этих санкций на национальную безопасность".

палладино

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Палладино в среду днем, выступая на пресс-брифинге в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о том, что должно последовать за уведомлением Конгресса о том, что Россия отказалась гарантировать неприменение химоружия, Палладино сказал: "Мы сделали то, чего от нас требует закон – проинформировали Конгресс... По мере того, как будет продвигаться процесс, мы будем выполнять требования закона".

Палладино отказался ответить на вопрос о том, когда именно будут введены дополнительные санкции. Он заявил, что это "длительный процесс" и добавил, что США хотят ввести санкции "в полном соответствии с законом".

"Мы должны тщательно рассмотреть то, как эти санкции могут повлиять на интересы национальной безопасности США... Пока что я могу сказать только это. Однако, мы относимся к этому вопросу очень серьезно", – заявил Палладино.

Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривают ли власти США приостановку дипломатических отношений с Москвой в качестве одной из возможных санкционных мер, Палладино вновь повторил, что Госдепартамент "будет следовать требованиям закона". Он добавил, что не собирается "предсказывать" то, какие именно санкции в итоге будут введены против Кремля.

В августе Госдепартамент обещал ввести против России "очень жесткие" санкции в случае, если Москва в течение 90 дней не гарантирует отказ от использования химического оружия в будущем. Эти требования предусмотрены законом США от 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения.

Вопрос о соблюдении Москвой требований американского законодательства возник после попытки отравления в Великобритании бывшего британского шпиона и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут ввести против России новые санкции за несоблюдение закона о химическом оружии

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".

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