Оккупанты с утра обыскали и задержали крымскотатарскую семью Аблямитовых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "В 7 часов утра поступили сообщения о том, что в пгт. Азовское (Джанкойский район), ул. Комсомольская 16, в доме Халила Аблямитова проходит обыск. Информация подтверждена, подробности выясняются", - сообщили правозащитники.

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"К дому, где проходит обыск, приехала машина скорой помощи. В доме проживает пятеро членов семьи, включая полуторагодовалого ребёнка. Пожилому отцу стало плохо, домой вызвали скорую. дома на данный момент находятся две газели, одна легковая (ларгус), принадлежащие сотрудникам силовых структур, в числе которых одиннадцать человек в масках, на форме нашивки ОМОНа", - добавили они позже.

"Обыск закончился. Сотрудники силовых структур увезли Аблялима Аблямитова, сына хозяина дома, в неизвестном направлении. Также увезли супругу Аблялима, Айджан. Она в положении, дома с родителями Аблялима остался их годовалый ребёнок. Его отцу стало плохо, для него была вызвана машина скорой помощи. Обыск начался в 6:00 утра, проводился на всей территории дома и двора, включая досмотр теплиц. Родные семьи Аблямитовых звонили на горячие линии, чтобы заявить о пропаже. Заявка по горячей линии полиции была принята. По телефону горячей линии в ФСБ сказали, что такие не поступали и данными пока не располагают", - сообщили правозащитники.

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"В поселке Азовское Джанкойского района в доме Халила Аблямитова прошел обыск, который начался примерно в 7 утра и уже закончился. Участвовало около двух десятков силовиков на трех машинах, осмотрели все помещения в доме, а также постройки во дворе. В доме находилось пять человек, вместе с ребенком. Дважды к дому вызывали "скорую помощь", - хозяину дома, который страдает астмой, становилось плохо. Сейчас обыск закончился, проведен, по словам дочери хозяина дома Лили Аблямитовой, которую не пустили внутрь во время мероприятий, аккуратно, ничего не разбросано. Ее брата Аблялима Аблямитова и его супругу Айджан после обыска посадили в разные машины, которые разъехались - одна в сторону Симферополя, другая - в Джанкой. Но в итоге обоих задержанных везут в Симферополь", - сообщил журналист Антон Наумлюк.













