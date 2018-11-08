Рада сегодня рассмотрит законопроекты о растаможке "евроблях", снижении лимита на беспошлинные посылки и соглашение с ЕС об 1 млрд евро помощи

Об этом говорится в повестке дня ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым вопросам депутаты рассмотрят законопроект №6634 "О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины". Далее запланировано рассмотрение двух проектов постановлений об отмечании на государственном уровне 75-й годовщины начала принудительного выселения украинцев из Лемковщины, Любачевщины, Надсанья, Подляшья, Холмщины и Западной Бойковщины в 1944-1951 гг. Следующим вопросам будет рассматриваться законопроект №8361 "О прилегающей зоне Украины".

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Далее депутаты рассмотрят правительственный законопроект №9260, которым предлагается снизить порог на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях со 150 евро до 100 евро.

Следующим законопроектом от Правительства №9241 предлагается перераспределить расходы госбюджета и увеличить их на 12,3 млн грн для Конституционного суда на финансирование бюджетной программы "Обеспечение конституционной юрисдикции в Украине".

Следующим стоит президентский безотлагательный законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины".

Далее депутаты перейдут к рассмотрению законопроектов №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств" и №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

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В следующем законопроекте №0203 предлагается ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором, подписанный 14 сентября 2018 года в г.Киеве, который вступает в силу с даты его ратификации, и Кредитное соглашение о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро.