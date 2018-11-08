Минобразования создает службу "школьных ревизоров" в каждой области: "Это - идеологически новая структура"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства, соответствующее решение об образовании территориальных органов Государственной службы качества образования принял Кабинет Министров в среду, 7 ноября.

"Госслужба качества - идеологически новая структура. Ее основное задание - не наказание виновных, а помощь учреждению, руководству, учителям в повышении качества их деятельности и качества результатов учебы учеников. ГСКО и ее территориальные органы, в первую очередь, будут предоставлять рекомендации относительно организации внутренней системы обеспечения качества образования, будут проводить институционный аудит, утверждать по результатам экспертизы образовательные программы школ и будут активно участвовать в сертификации педагогических работников", - объяснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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Первые территориальные органы планируется образовать в 6 регионах: Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской областях и г. Киеве. Уже до конца января 2019 года Госслужба проведет конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей и заместителей руководителей этих органов.

Ожидается, что на протяжении 2019 года такие структурные подразделения Государственной службы качества образования заработают во всех областях Украины. На сегодняшний день формируется также штат центрального аппарата ГСКО.

Все работники Госслужбы и ее территориальных органов будут иметь статус госслужащих. Как результат, отбор на работу будет проходить на конкурсных принципах и по ряду жестких требований Закона "О государственной службе".

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Также в Министерстве напомнили, что Государственная служба качества образования Украины была создана решением правительства в декабре 2017 года.