Порошенко и президент ЕНП договорились противодействовать российскому вмешательству в избирательные процессы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства выразил благодарность руководству Европейской народной партии за приглашение принять участие в Конгрессе и выступить на расширенном Саммите Европейской народной партии для ознакомления европейских лидеров с ситуацией в Украине в контексте приближения президентских выборов и продолжающейся российской агрессии.
Президент Европейской народной партии подтвердил неизменную поддержку Украины на пути сближения с Европейским Союзом, реформ и отпора российской агрессии.
"Президенты скоординировали подходы к усилению политического и санкционного давления на Россию в связи с запланированным проведением незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса, "ползучей аннексией" Россией Черного и Азовского морей, а также массовыми нарушениями прав человека Россией на Донбассе и в Крыму.
В контексте приближающихся выборов в Украине и Европейском Союзе в 2019 году лидеры договорились совместно противодействовать российскому вмешательству в избирательные процессы", - сказано в сообщении.