Домбровскис заверил Порошенко, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину на пути реформ и имплементации Соглашения об ассоциации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Глава Украинского государства и вице-президент Европейской Комиссии обсудили состояние реализации Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро.
Во время встречи было отмечено, что Украина максимально быстро реализует взятые на себя обязательства в рамках упомянутых соглашений и на сегодня завершается выполнение всех 6 условий для получения первого транша помощи (500 млн евро) и ожидается положительная оценка Европейской Комиссии.
Вице-президент Еврокомиссии заверил в продолжении всесторонней поддержки Украины со стороны Европейского Союза на пути успешных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации.