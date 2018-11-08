Хербст призывает Запад предоставить Украине оружие "свыше Javelin"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время заседания Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"В интересах не только Украины, но и Запада предоставить Украине оружие, в частности ракеты класса "земля-земля" и "земля-море", чтобы сделать уязвимыми возможные российские десантные операции с высадкой на берег", - сказал Хербст.

Он напомнил депутатам, что с апреля Россия существенно обострила ситуацию в Азовском море.

"Украине нужна помощь свыше Javelin", - отметил бывший дипломат.

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Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.

30 апреля президент Украины Петр Порошенко подтвердил получение Украиной от США комплексов "Джавелин". Министр обороны Степан Полторак отмечал, что 2 мая Вооруженные силы Украины приступят к теоретической и практической подготовке по использованию Javelin.

Javelin - американский переносный противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтокрылых самолетов, которые заходят на посадку.