Гройсман о борьбе с контрабандой: "400 млн грн ежедневно поступают в бюджет "плюсом""

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал на странице в Facebook.
"Среднесуточные поступления с таможни: июнь 2018 – 1,33 млрд грн, октябрь 2018 – 1,76 млрд грн. Фактически 400 млн грн ежедневно поступают в бюджет "плюсом", - отметил Гройсман.
Он напомнил о том, что Кабмин в июне начал новый этап борьбы с контрабандой. За это время обнаружили с десяток схем, которые чаще всего используют контрабандисты.
"Они вымывали десятки миллиардов гривен из бюджета себе в карман", - отметил Премьер.