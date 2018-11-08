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08.11.18 10:31

Гройсман о борьбе с контрабандой: "400 млн грн ежедневно поступают в бюджет "плюсом""

Борьба с контрабандой ежедневно приносит в государственный бюджет Украины более 400 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал на странице в Facebook.

"Среднесуточные поступления с таможни: июнь 2018 – 1,33 млрд грн, октябрь 2018 – 1,76 млрд грн. Фактически 400 млн грн ежедневно поступают в бюджет "плюсом", - отметил Гройсман.

Он напомнил о том, что Кабмин в июне начал новый этап борьбы с контрабандой. За это время обнаружили с десяток схем, которые чаще всего используют контрабандисты.

"Они вымывали десятки миллиардов гривен из бюджета себе в карман", - отметил Премьер.

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Гройсман о борьбе с контрабандой: 400 млн грн ежедневно поступают в бюджет плюсом 01
Гройсман о борьбе с контрабандой: 400 млн грн ежедневно поступают в бюджет плюсом 02

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