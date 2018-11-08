Ослабление экономики России выгодно миру, - Хербст

Такое мнение во время заседании Постоянного комитета по вопросам обороны парламента Канады выразил бывший посол США в Украине Джон Хербст, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ослабление экономики государства с ядерным оружием и второй по мощности армией мира одновременно ослабляет и ее способность вести войну в дальней перспективе, что отвечает нашим интересам", - сказал Хербст.

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Он добавил, что санкции также склоняют правящий в России режим к прекращению захватнических действий на международной арене.

"Финансовые элиты в России осознают цену, которую платит экономика за действующую московскую агрессию. Они представляют заинтересованную группу в Москве, которая выступает против войны в Украине. Со временем это подтолкнет к принятию правильного решения относительно необходимости отступления России", - подчеркнул экс-дипломат.

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