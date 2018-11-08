Против главы ГАСИ Кудрявцева начата заказная информационная кампания, - заявление ведомства

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление размещено на официальном сайте ведомства.

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"В связи с целенаправленными и последовательными реформами в сфере госархстройконтроля, направленными на борьбу с коррупцией, в медиа началась широкомасштабная информационная кампания по дискредитации главы Госархстройинспекции Алексея Кудрявцева", - говорится в сообщении.



Таким образом, сказано в тексте, "коррумпированная система, возглавляемая недобропорядочными участниками сферы градостроительства, решила противодействовать неизбежным качественным изменениям. Появились фейковые публикации с абсурдными заголовками, искаженными фактами и "вытянутыми" из контекста цитатами.

Ведомство выложило скрины новостей нескольких сайтов, в которых со ссылкой на интервью Цензор.НЕТ говорится, что Кудрявцев якобы рассказал о способе застройщикам обойти проверки ГПУ. На деле в тексте интервью речь о подобном не идет.

Кроме того в ведомстве опровергли появившуюся информацию о намерении Кудрявцева баллотироваться в парламент и о его принадлежности к определенной политической силе ("Батькивщине" - ред).

"Также СМИ опубликовали откровенный новостной фарс о принадлежности руководителя ГАСИ к одной из известных политических сил и намерении баллотироваться от нее в парламент", - говорится в тексте заявления.

Учитывая изложенные факты, руководитель Госархстройинспекции Кудрявцев намерен обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также об опровержении распространенной недостоверной информации о деятельности ведомства.

Как сообщалось, вчера на круглом столе с застройщиками Кудрявцев сообщил, что те, кому не выгодны антикоррупционные изменения, пытаются оказать на него давление. "На меня уже вторую неделю происходит давление. Я хочу сказать, что мы не остановимся", - сказал он.

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Госархстройинспекция обращается ко всем СМИ, журналистам, редакторам, блогерам "не идти на чужие провокации и не перепечатывать заведомо ложную информацию".



В случае необходимости любой информации СМИ призывают обращаться за комментарием в ГАСИ.