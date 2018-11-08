Украина инициирует консультации о создании ЗСТ с Китаем, - Кубив. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кубив написал на странице в Facebook по итогам встречи с Лю Хе в рамках рабочего визита в Пекин (КНР).

"Предложил вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хе начать совместные украинско-китайские консультации о предпосылках создания зоны свободной торговли Украина – Китай", - написал он.

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), после длительного перерыва в работе межправительственной комиссии по сотрудничеству Украина-Китай удалось возобновить ее деятельность, что благоприятствовало наращиванию объемов торговли и кооперации между предприятиями двух стран.

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"Но этот объем торговли не соответствует существующему потенциалу. В ближайшие пять лет можем увеличить товарооборот до $20 млрд в год", – цитирует МЭРТ Кубива.





