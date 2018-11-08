С 8 ноября квота украинской музыки на радио увеличивается до 35%

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко написал в Твиттере в четверг.

"Сегодня вступает в силу третий этап введения украинских квот на радио - не менее 35% песен, в т.ч. в прайм-тайм, на украинском языке", - написал Кириленко.

Он подчеркнул, что за два года действия соответствующего закона ни одна радиостанция не закрылась, "новых замечательных песен на украинском языке во всех жанрах всё больше".

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Как сообщалось, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон о квотах на песни на украинском языке в радиоэфире Украины. Согласно закону, минимальная доля песен на украинском языке должна составлять 35% общего объема в течение суток, в частности, в промежутках от 7:00 до 14:00 и 15:00 до 22:00. Определен также трехлетний переходный период, в течение которого эта квота вводится постепенно, – 25%, 30% и 35%. Квота уменьшена до 25% для радиокомпаний, распространяющих музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках ЕС составляют не менее 60% общего объема песен, распространенных в течение суток.