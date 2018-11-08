20 судов-нарушителей посетили порты оккупированного Крыма в октябре

Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает Цензор.НЕТ.

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"19 судов были под флагом Российской Федерации и один - под флагом Сирийской Арабской Республики. Они 45 раз заходили в порты Севастополя и Керчи", - отметили в пресс-службе.

По данным МинВОТ, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии и Керчи, используемых для стоянки, зафиксировано пять судов, среди которых четыре - под флагами РФ и один - Республики Коморских островов.

В ведомстве напомнили, что морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым, закрыты распоряжением Кабмина от 30 апреля 2014 года.