В мире признают российскую гибридную угрозу, - Грант

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Реакция на это нападение (отравление бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. - Ред.) дает нам соответствующий сигнал, что в мире признают российскую гибридную угрозу. Поэтому реакция была показать, что Россия причастна к этому нападению, что должны быть выявлены ответственные люди, их настоящие имена, их принадлежность к ГРУ и разведывательному управлению. Это новый шаг со стороны Запада", - сказал он на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" в четверг в Киеве.

По словам бывшего постпреда, ранее государства избегали прямого обвинения конкретных стран, стоящих за атаками.

"Причина была в том, что мы не хотим нашим противникам давать понять, что мы их определили... мы не хотим эскалации", - добавил он.

Грант пояснил, что агрессивные действия России стали настолько откровенными, что государства публично более не скрывают доказательств о причастности РФ к преступлениям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США введут дополнительные санкции против России "в полном соответствии с законом", - Госдеп

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".