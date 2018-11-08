Приговоренный к 7 годам лишения свободы за крушение Ил-76 генерал Назаров получил квартиру от Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Inforesist, об этом свидетельствует электронная декларация военнослужащего.

В документе указано, что 17 июля 2018 года Назаров получил от квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны права на квартиру в Киеве площадью 60,7 квадратных метров.

Кроме того, в декларации жены Назарова, которая является членом Высшей квалификационной комиссии судей, указано, что осенью этого года она приобрела Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска.

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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.



14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.