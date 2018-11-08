В Госслужбе спецсвязи ожидают увеличения кибератак в преддверии выборов в Украине: "Мы входим в зону турбулентности"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" в четверг в Киеве.

"Мы ожидаем увеличения кибератак, к сожалению, в киберпространстве... Мы входим в зону турбулентности, связанную с выборами. Мы как представители государственного сектора понимаем необходимость сделать все для обеспечения свободного волеизъявления граждан во время избирательного процесса", - сказал Евдоченко.

Евдоченко пояснил, что действия по защите от кибератак перед выборами должны быть направлены, в первую очередь, на защиту персональных данных, баз данных и ресурсов Центральной избирательной комиссии.

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По его словам, Центр реагирования на киберугрозы в Украине сотрудничает более чем с 300 подобными командами в 60 странах по всему миру.

"Мы научились противостоять кибератакам", - заявил Евдоченко.