В Украине запустили Mobile ID. Пока только в Харькове

Первой площадкой, где заработала система электронной идентификации личности Mobile ID, стал Портал электронных сервисов города Харькова, где харьковчане могут в режиме онлайн получить справку о составе семьи, справку о регистрации места проживания, а также заказать изготовление технического паспорта БТИ, сообщает УНИАН.

Mobile ID или мобильный паспорт – это инновационная технология, которая позволяет осуществлять электронную идентификацию личности. В перспективе, Mobile ID может применяться везде, где сегодня нужно предъявить паспорт. Личные данные и цифровая подпись человека записываются на SIM-карту, поэтому систему можно использовать вместо паспорта и идентификационного кода.

Заместитель гендиректора "Vodafone Украина" Сергей Скрипников сообщил, что Mobile ID пока внедрен только в Харькове. "Мы готовы предоставлять эту услугу на всей территории Украины, в любом городе. Но там должен быть спрос, должны быть адаптированы электронные сервисы. В Харькове такой спрос есть, и есть возможности, чтобы все это реализовать", - отметил представитель компании. Как рассказал координатор Офиса реформ Харькова Олег Дробот, это один из первых проектов, реализованных городом в партнерстве с Vodafone. В перспективе – более 30 проектов по внедрению электронных технологий во все сферы жизнедеятельности города, такие как smart-транспорт, smart-energy, безопасный город, экология, утилизация мусора, электронное управление городом и туризм. Напомним, компания Vodafone, проанализировав деятельность городских советов Украины, выбрала Харьков для реализации своей программы Харьков-smart city. Соответствующий меморандум о сотрудничестве официально подписали гендиректор Vodafone Украина Ольга Устинова и мэр Харькова Геннадий Кернес.