ДТЭК Энерго перевел третий по счету энергоблок Приднепровской ТЭС на газовый уголь

"Персонал ДТЭК Приднепровская ТЭС запустил в сеть энергоблок № 9 мощностью 150 МВт. Это третий по счету блок станции, который начал работать на украинском топливе", - отмечают в компании.

Согласно сообщению, блок № 9 был переоборудован с использования антрацита на газовый уголь за 9 месяцев. В 2017 г. ДТЭК переоборудовал блоки № 7 и № 8, передает Главком.

В компании уточняют, что за год работы Приднепровской ТЭС на газовом угле потребность в импортном антраците снизилась на 0,7 млн тонн. Станция прекратила использовать антрацит с 21 апреля 2018 года.

"В этом году мы полностью завершим перевод с антрацита на газовый уголь четырех блоков Приднепровской ТЭС общей мощностью 600 МВт. Украинский уголь – это залог стабильного энергоснабжения Украины. И чем больше тепловая генерация будет ориентироваться на топливо, которое добывается в Украине – тем больший положительный эффект получит государство и жители", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Подключение к энергосистеме еще одного переоборудованного блока - № 10 - намечено на декабрь 2018 г., сейчас полным ходом ведутся строительно-монтажные работы. Общая стоимость перевода энергоблоков № 9, 10 составит 300 млн грн.

В компании добавляют, что ДТЭК с апреля 2017 года реализует поэтапный план перевода энергоблоков антрацитовых ТЭС компании на украинский уголь для минимизации импорта.

"Это была оперативная реакция компании на остановку поставок антрацита из временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской области в марте 2017 года вследствие блокады", - подытожили в ДТЭК.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Напомним, Кабинет министров подготовил распоряжение, которым планирует ввести ввести в действие приоритетное сжигание на теплоэлектростанциях украинского угля, что позволит снизить потребление импортного антрацита и усилит энергетическую независимость страны. По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, приоритет украинского угля положительно повлияет на отечественную экономику.