13 ноября в Корсуне-Шевченковском пройдет международная конференция "Очищені стічні води - чиста Рось - здорові корсунці"

Мероприятие организовано в рамках совместного немецко-украинского проекта "Муниципальные партнерские отношения с Украиной", который действует второй год, разработан Сервисной службой "Города в едином мире" (SKEW) организацией "Engagement Global" по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии с целью развития немецко-украинских партнерских отношений и содействия их укреплению, говорится в анонсе мероприятия, передает Цензор.НЕТ.

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"Корсунь-Шевченковский имеет давние братские отношения с немецким г.Гифгорном (сотрудничество продолжается почти 30 лет). До недавнего времени сотрудничество происходило только в образовательном, культурном и гуманитарном направлениях: обмен делегациями учащихся, взаимное участие художников, творческих коллективов в праздничных мероприятиях городов-побратимов, а также гуманитарная помощь Гифгорна Корсуню-Шевченковскому. В прошлом же году немецкая сторона помогла привлечь средства Евросоюза на изготовление масштабного проекта реконструкции городского водопровода Корсуня-Шевченковского. В ноябре 2017 г. состоялась первая международная немецко-украинская конференция "Чистая вода для Корсуня", где были представлены широкой общественности собственно проект, стоимостью около 14 млн грн, а также озвучены главные проблемные вопросы по обеспечению Корсуня водой. В этом году упомянутый проект представлен на конкурс для получения софинансирования из Государственного фонда регионального развития. Корсунчане ждут результат (получат или нет государственную поддержку на реализацию этого жизненно важного для города проекта) в начале 2019 года", - отмечается в анонсе.

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"Летом 2018 г. на Роси произошел массовый мор рыбы. Неоднократно были зафиксированы и вредные выбросы в реку, совершенные субъектами хозяйствования. Экологическая катастрофа серьезно повлияла на качество водоснабжения жителей г.. Корсунь-Шевченковский, поскольку централизованное водоснабжение города происходит исключительно из этой реки. Поэтому, готовя новую конференцию в рамках совместного немецко-украинского проекта "Муниципальные партнерские отношения с Украиной", организаторы сделали акценты на важности очистки сточных вод", - отметили организаторы.

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"Во вторник, 13 ноября, исполнительный комитет Корсунь - Шевченковской городского совета приглашает всех на вторую международную украинско-немецкую конференцию "Чистая вода для Корсуня II". Тема конференции "Очищенные сточные воды - чистая Рось - здоровые корсунчане". Участие в конференции примут постоянный заместитель Посла Германии в Украине Вольфганг Биндзайль, руководитель проекта от "Engagement Global" и представитель министерства экономического сотрудничества и развития Германии Михаил Гамалия, бургомистр города Гифгорн Маттиас Нерлих, представители города-побратима Гифгорна. Приглашены на конференцию также представители местной власти, Черкасской ОГА и областного совета, профильных министерств - экологии и природных ресурсов Украины, регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства Украины", - сообщают организаторы.

Начало конференции 13.11.2018г. в 14-00 в Корсунь-Шевченковском районном доме культуры.