Военные перехватили беспилотник над воинской частью в Бахмуте, управлявшего им мужчину передали СБУ, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

Так, дежурная смена заметила беспилотник около 20:00 в среду, 7 ноября. Мобильная группа была направлена на вероятное место запуска дрона.

"В ходе розыскных мероприятий удалось задержать человека на автомобиле, который управлял беспилотником. В автомобиле были обнаружены два дрона, ноутбук и устройства управления БПЛА. Подозреваемого, автомобиль и технические средства передали сотрудникам СБУ из состава операции Объединенных Сил", - сказано в сообщении.

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В Минобороны напоминают, что БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, а причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Отметим, что сообщения об обнаружении дронов возле воинских частей в течение последних дней поступают регулярно.

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